Потрясающий вечер в Sea Breeze с Эйюбом Ягубовым, Джаваном Зейналлы, Фуадом Мусаевым и Натаван Джабизаде

В Sea Breeze Resort в Нардаране, на берегу Каспия состоялся потрясающий вечер, организованный SoundPro Media Group и ЖАРА Events при поддержке народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе приняли участие народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов, созданный им оркестр BigBand под управлением художественного руководителя, солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, народный артист Джаван Зейналлы и популярная исполнительница Натаван Джабизаде.

Главным действующим лицом вечера стал Эйюб Ягубов, хиты которого любимы миллионами, ведь он всегда поет от души и для души, его ностальгические песни дарят только доброту и свет, а зажигательные композиции заставляют танцевать даже самых "неподъемных". В концертной программе были представлены как новые композиции артиста, так и проверенные временем хиты - шансон и эстрадные песни, песни про родной Баку, его улицы и дворы, про дружбу и любовь, многие из которых созданы известным композитором Эльчином Имановым.

В один из моментов музыканты коллектива предстали в образах бакинских "гагашей" в кепках-"аэродром". Так в свое время называли широкие круглые кепки. Раньше в Баку почти на каждом шагу можно было встретить мастерские по пошиву таких кепок. В 70-е годы прошлого века они были особенно популярны среди жителей старых кварталов Баку.

Вечер прошел под овации зрителей, которые дружно подпевали артистам и танцевали. Ведущим программы был Азер Сулейманлы, перед концертом и после с треками зажигал DJ China.