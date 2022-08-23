https://news.day.az/showbiz/1489132.html Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве - ВИДЕО
Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве - ВИДЕО
Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве и поделился небольшим роликом с выступления в Instagram. На сцену он вышел в сине-желтом костюме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" - написал шоумен в личном блоге.
В комментариях поклонники поддержали Галкина и похвалили его за выступление.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре