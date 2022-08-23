Юморист Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве и поделился небольшим роликом с выступления в Instagram. На сцену он вышел в сине-желтом костюме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!" - написал шоумен в личном блоге.

В комментариях поклонники поддержали Галкина и похвалили его за выступление.