Зак Снайдер готовится к съемкам второй части «Мятежной луны»

Зак Снайдер готовится к съемкам сиквела "Мятежной луны", сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников издания, в штате Калифорния одобрили налоговые льготы по производству ряда фильмов, включая вторую часть "Мятежной луны". Также получили субсидию такие работы: безымянный проект от Netflix, "Афера Томаса Крауна" от Metro-Goldwyn-Mayer и "Джокер: Безумие на двоих" от Warner Bros.

Съемки первой части "Мятежной луны" Снайдера стартовали в апреле 2022 года. На данный момент фильм находится в стадии пост-продакшена.

Действие картины разворачивается в будущем. Фильм расскажет о девушке, чью колонию захватил тиран по имени Балисарий. Героиня отправляется на поиски союзников, чтобы противостоять диктатору. В главных ролях София Бутелла и Чарли Ханнэм.