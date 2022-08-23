Умер барабанщик The Crickets Джерри Эллисон

Барабанщик музыкального коллектива The Crickets Джерри Эллисон скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант выступал как соавтор нескольких песен группы. Эллисона называли новатором в жанре рок-н-ролла. В 1950-х барабанщик экспериментировал со звуком и подбирал новые методы игры на инструменте, состоящем из малого количества элементов.

После того, как фронтмен The Crickets Бадди Холли трагически погиб в авиакатастрофе в 1959 году, Эллисон занял руководящую позицию в группе. У коллектива было несколько составов, и позже он сотрудничал с такими артистами, как Нэнси Гриффит, Эрик Клэптон, Пол Маккартни, Джонни Риверс и Уэйлон Дженнингс.