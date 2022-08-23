Rolling Stone назвал Гарри Стайлса королем попа и взбесил фанатов Майкла Джексона

Фанатов Майкла Джексона возмутила обложка журнала Rolling Stone, на которой певец Гарри Стайлс объявлен "новым королем поп-музыки". На это обратило внимание издание That Grape Juice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После того, как журнал опубликовал в Twitter свою обложку за октябрь-ноябрь 2022 года и анонсировал интервью с Гарри Стайлсом, пользователи соцсети сурово раскритиковали попытку журналистов наградить исполнителя титулом, который, по их мнению, может принадлежать только Майклу Джексону.

"Король поп-музыки... Ну, серьезно...", "Майкл Джексон - король поп-музыки, даже апологет Гарри Стайлса должен это знать", "Единственное, что делает этот парень, так это стоит на сцене, поет так же, как все остальные, и носит блестящие наряды. Но они называют его "новым королем попа", думая, что обычный человек может заменить великого Майкла Джексона. Поп-индустрия сегодня - это какая-то шутка", - написали пользователи Twitter.

Многие опубликовали в комментариях к публикации фотографии Майкла Джексона. "Прошлый, настоящий и будущий Король поп-музыки в одной картинке", - провозгласили они.