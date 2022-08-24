Представитель Сильвестра Сталлоне опроверг слухи о разводе актера с женой

Представитель Сильвестра Сталлоне отреагировал на слухи о возможном расставании актера с супругой Дженнифер Флавин. Его слова цитирует ET Canada, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сведения о разрыве звезд начали распространяться после того, как актер "перекрыл" изображение супруги на плече татуировкой бульмастифа Буткуса, умершего несколько лет назад.

Однако представитель Сталлоне опроверг слухи о расставании актера с Флавин. "Сталлоне намеревался обновить татуировку своей жены Дженнифер, однако результаты оказались неудовлетворительными и, к сожалению, не поддающимися исправлению", - заявил источник.

Также представитель артиста сообщил, что Сталлоне вместе с семьей снимается в реалити-шоу. Оно выйдет на Paramount+.

Сталлоне и Флавин в браке 25 лет. У звезд родились три дочери за время совместной жизни.