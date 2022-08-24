«Аквамена» Джейсона Момоа высмеяли из-за «женской сумочки»

Американского актера Джейсона Момоа, известного по фильму "Аквамен", высмеяли из-за женской сумки. Негативные комментарии в его адрес появились под статьей на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувший вторник, 23 августа, в Лос-Анджелесе представили третий сезон оригинального сериала видеосервиса Apple TV+ "Видеть" с Джейсоном Момоа в главной роли. Актер посетил премьеру, появившись на публике в черной футболке, костюме и лоферах. Образ звезды "Аквамена" дополнили очки, кольцо с черепом и розовый клатч на цепочке, который и вызвал бурю обсуждений в Сети.

Так, в комментариях под статьей на Daily Mail актера высмеяли из-за сумки. "Он больше немужественный", "Женская сумочка?", "Сумка не подходит к туфлям", "Когда пытаешься оставаться актуальным в 2022-м году", - недоумевали интернет-пользователи.