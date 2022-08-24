Дженнифер Лопес поделилась первым фото со свадьбы

Дженнифер Лопес опубликовала в своих социальных сетях первое фото со свадебной церемонии, которая прошла в минувшие выходные. Снимком звезда поделилась с подписчиками своего блога, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джей Ло выложила в Instagram первое фото со свадьбы, добавив в историях ссылку на свой информационный бюллетень On the JLo, и пообещала, что совсем скоро подробности будут доступны для фанатов. На портретном снимке лицо певицы закрыто прозрачной фатой, через которую можно рассмотреть свадебный макияж певицы. Лопес сделала свой фирменный макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула дымчатыми тенями и объемными накладными ресницами.

В своей рассылке Лопес рассказала, что подвенечных наряда у нее было три, каждый из которых создали для певицы дизайнеры Ralph Lauren. Первом было платье с открытой спиной и драпированным шлейфом, второе - с большим количеством разрезов, деталей из страз и прозрачным капюшоном-фатой, а третье украшали многочисленные жемчужины разного размера.