В Баку впервые прошла церемония награждения проекта Golden Summit Awards - Altın Zirvə

В Baku Marriott Hotel Boulevard прошла церемония награждения турецкого проекта Golden Summit Awards, в рамках которого были вручены статуэтки "Altın Zirvə 2022" и дипломы лауреатов в соответствующих номинациях, сообщает Day.Az.

Проект впервые реализован в Азербайджане совместно Black&Blue Media (Турция) и Caspian Events Group (Азербайджан).

Премия вручается за успехи, достигнутые в различных областях культуры и искусства, общественной жизни и СМИ, образования и науки, медицины и индустрии моды, бизнеса, туризма и спорта. В номинации "Журналист года" был отмечен корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. Среди лауреатов - народная артистка Мелекханым Эйюбова, профессор Ирада Гаджиева, исполнительный директор школы "Европа Азербайджан" Франческо Банкини (Италия), музыкальные исполнители Аяз Бабаев, Шохрат Мамедов, Миралам Мираламов, Расул Эфендиев, маркетинг-менеджер Зарифа Рагимова и другие.

Ведущие вечера - заслуженный артист Эльнур Керимов (Азербайджан) и Невиде Чичей (Турция).

Руководитель проекта в Турции - Энес Фуркан Бильгичли, в Азербайджане - актер Турал Алакбаров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.