Легендарный Томас Андерс обратился к азербайджанским поклонникам

Известный немецкий поп-певец, актер и музыкант, экс-солист легендарной группы "Modern Talking" Томас Андерс в преддверии своего выступления в столице Азербайджана записал видеообращение к бакинским поклонникам, сообщает Day.Az.

Напомним, что Томас Андерс в числе других европейских звёзд 80-х примет участие в грандиозном open-air фестивале Sea Breeze Disco Night. Фестиваль состоится 2 сентября в пригороде Баку, на берегу Каспийского моря в Sea Breeze Resort.

"Салам, Баку! Здравствуйте, дорогие друзья. Очень счастлив, что у меня есть возможность посетить Баку. Буду рад увидеть вас в Sea Breeze 2 сентября", - сказал музыкант в своем видеообращении, добавив, что порадует публику музыкальными хитами, в том числе из репертуара "Modern Talking".

На Sea Breeze Disco Night выступят Томас Андерс, группы Joy, Secret Service, Boney M, Arabesque, певец Пупо (Энцо Гинацци).