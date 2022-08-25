41-летняя супермодель Алессандра Амбросио снялась с дочерью в купальниках на яхте

41-летняя Алессандра Амбросио снялась с 14-летней дочерью в купальниках на яхте. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25 августа свой день рождения отметила дочь супермодели Аня Луиза Амбросио-Мазур. Ей исполнилось 14 лет. Торжество прошло на яхте в море. На совместных кадрах Алессандра и Аня Луиза Амбросио позируют в купальниках.

"С днем рождения, самая удивительная девушка в этом мире! Мне так повезло быть твоей мамой, и моя любовь к тебе бесконечна. Я люблю тебя и желаю тебе всего самого лучшего, потому что ты заслуживаешь это", - написала Амбросио в соцсетях.

На видео именинница задувает свечи на торте в одном из ресторанов на побережье. За столом собрались близкие родственники и друзья, которые поздравили Аню Луизу с днем рождения и вручили подарки.

Поклонники присоединились к поздравлениям и написали в комментариях: "Дочь растет точной вашей копией. Счастья и здоровья", "Невероятные фигуры", "Пусть все ее мечты сбудутся", "Выглядите просто шикарно", "Потрясающая семья".