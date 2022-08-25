Расставшийся с Шакирой футболист Пике и его новая 23-летняя девушка замечены на свадьбе

В издании Marca вышла статья под заголовком "Пике и Клара Чиа сфотографированы вместе на свадьбе", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Футболист "Барселоны" Жерар Пике и его новая девушка - 23-летняя Клара Чиа - перестали скрывать свои отношения. Хотя они пока не публиковали совместные фотографии в социальных сетях, молодые люди уже начали появляться на публике как пара.

Ранее их заметили в романтичном настроении на концерте испанского музыканта Дани Мартина. Теперь они посетили свадьбу одного из лучших друзей Пике. Корреспондентам журнала Hola удалось запечатлеть их вместе.

Пике выбрал темный костюм и белую рубашку без галстука. Клара Чиа оделась в длинное полосатое разноцветное платье, а ее прическа напоминала повседневный стиль Шакиры - распущенные светлые волосы", - говорится в материале.