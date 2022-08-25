Мадонна опубликовала архивные фото с дочерьми-близняшками

64-летняя певица Мадонна опубликовала видео с подборкой архивных фото младших дочерей в честь их 10-летия. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25 августа дочери-близняшки певицы, Эстер и Стелла, отмечают свой день рождения. Звезда собрала из личного архива снимки и короткие ролики разных лет. На них показывается, как взрослели дочери, как менялись их интересы и образы. Можно заметить, и как трансформировался стиль певицы.

"С днем рождения, Эстер и Стелла! Вы обе приносите столько любви, смеха и света во всю нашу жизнь. Не могу поверить, что вам уже 10 лет!", - написала Мадонна в социальных сетях.

Пользователи соцсетей присоединились к поздравлениям и написали в комментариях: "С днем рождения, самые милые дети", "Как они выросли", "Стиль и характер сильно напоминают их маму", "Пусть растут счастливыми и дарят любовь окружающим".

Эстер и Стелла - младшие дети Мадонны. Сестер-близнецов певица увидела в приюте для сирот в Малави - и сразу же решила забрать их в свою семью. Их мать скончалась через неделю после родов, а бабушка не смогла их содержать.