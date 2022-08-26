Тейлор Свифт предъявили иск на миллион долларов

На американскую певицу Тейлор Свифт подали в суд с требованием выплатить один миллион долларов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что иск предъявила автор Тереза Ла Дарт. Она обвинила Свифт в плагиате, утверждая, что певица скопировала дизайн ее книги "стихов, анекдотов и фотографий", вышедшей в 2010 году. По ее словам, в буклете, выпущенном Тейлор в дополнение к своему альбома Lover (2019), используются схожие цвета и стиль.