Шайю ЛаБафа уволили из фильма ради создания безопасной атмосферы на съемках

Американская актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд рассказала, что уволила актера Шайю ЛаБафа из фильма "Не волнуйся, дорогая". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уайлд пояснила, что решилась на такой шаг ради создания безопасной атмосферы на съемках. Она отметила, что является поклонницей творчества ЛаБафа, но его методы работы не соответствуют духу ее картины.

"Его творческий процесс в некотором смысле требует воинственной энергии, но лично я не верю, что это способствует лучшей актерской игре. Я считаю, что лучший способ заставить людей выполнять свою работу наилучшим образом, - это создание безопасной и доверительной среды. В конечном счете я ответственна перед остальными актерами", - сказала Уайлд.