https://news.day.az/showbiz/1490103.html На "Аллее славы" в Голливуде открыли звезду Лучано Паваротти - ВИДЕО
На "Аллее славы" в Голливуде открыли звезду Лучано Паваротти - ВИДЕО
На "Аллее славы" в Голливуде установили звезду с именем Лучано Паваротти.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, таким образом, спустя почти 15 лет после смерти итальянского тенора отборочный комитет мемориального комплекса решил отметить его вклад в развитие музыки. Дочь Паваротти Кристина на церемонии открытия звезды говорила, что до сих пор её ошеломляет сама мысль о том, через что прошёл и чего добился её отец.
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