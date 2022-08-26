На "Аллее славы" в Голливуде открыли звезду Лучано Паваротти

На "Аллее славы" в Голливуде установили звезду с именем Лучано Паваротти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, таким образом, спустя почти 15 лет после смерти итальянского тенора отборочный комитет мемориального комплекса решил отметить его вклад в развитие музыки. Дочь Паваротти Кристина на церемонии открытия звезды говорила, что до сих пор её ошеломляет сама мысль о том, через что прошёл и чего добился её отец.