Анна Седокова рассказала, как похудела

Бывшая участница группы "ВиаГра", 39-летняя Анна Седокова показала, как она похудела, выложив фотографии в соцсетях, и поделилась секретом преображения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она рассказала, что к похудению ее смотивировали негативные комментарии, в которых пользователи Сети осуждали ее за лишний вес.

"Видели бы вы мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение. 73,5 кг картошечки, спагетти, хлеба, булочек и всей вкуснятины. И я сказала себе - достаточно", - написала певица.

С 7 августа Седокова усердно тренировалась и следила за питанием.

"Каждый день в 7 утра на пробежке, я знаю, что не могу себя подвести", - добавила Анна.

Она также поделилась упражнением, направленным на потерю веса: каждый день она проходит не менее 10 тысяч шагов, увеличивая нагрузку. За 2,5 недели она сбросила таким образом 5 килограммов, но не собирается останавливаться на достигнутом.