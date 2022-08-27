Анна Седокова рассказала, как похудела - ФОТО
Бывшая участница группы "ВиаГра", 39-летняя Анна Седокова показала, как она похудела, выложив фотографии в соцсетях, и поделилась секретом преображения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Она рассказала, что к похудению ее смотивировали негативные комментарии, в которых пользователи Сети осуждали ее за лишний вес.
"Видели бы вы мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение. 73,5 кг картошечки, спагетти, хлеба, булочек и всей вкуснятины. И я сказала себе - достаточно", - написала певица.
С 7 августа Седокова усердно тренировалась и следила за питанием.
"Каждый день в 7 утра на пробежке, я знаю, что не могу себя подвести", - добавила Анна.
Она также поделилась упражнением, направленным на потерю веса: каждый день она проходит не менее 10 тысяч шагов, увеличивая нагрузку. За 2,5 недели она сбросила таким образом 5 килограммов, но не собирается останавливаться на достигнутом.
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