СМИ сообщают, что жена Бурака Озчивита, возможно, ждет двойню

Турецкие звeзды Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились в 2013 году на съемках романтического фильма. Их отношения развивались втайне от публики, через пять лет они поженились. У пары уже родился сын и сейчас Эвджен опять беременна. Некоторые турецкие СМИ сообщают о поле малыша, другие пишут, что звезды ждут "королевскую двойню" - девочку и мальчика, пишет Gazetevatan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пара подтвердила, что ждет ребенка. Озчивит заявил, что для него не важен пол будущего малыша.

"Мы невероятно взволнованы и очень счастливы... Мальчик или девочка? Достаточно иметь здорового ребенка. Я уже привык к бессонным ночам. Я прошел стажировку с Караном", - рассказал актер о трехлетнем сыне.

Часть турецких СМИ пишет, что у актеров будет мальчик, другие сообщают, что артистка ждет двойню - мальчика и девочку.

Пара вместе почти девять лет, до этого скандалов вокруг их союза не было. Но недавно просочились слухи, будто между супругами разразился скандал: беременная Фахрие разругалась со свекровью и покинула дом, так как ее супруг принял сторону матери.

37-летний актер опроверг разногласия в их семье и опубликовал совместный снимок, на котором пара вместе.