Сериал "Дом дракона" продлили на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Решение о продлении сериала было принято после того, как первая серия шоу установила рекорд по количеству зрителей. Всего приквел "Игры престолов" посмотрели 9,99 миллиона зрителей в ночь премьеры с 21 на 22 августа 2022 года на каналах HBO и HBO Max.

Через несколько дней аудитория сериала выросла до 20 миллионов зрителей в США. В статистике учитывались просмотры шоу на платформах Linear, On Demand и HBO Max.

Руководство HBO ранее предполагало продление сериала, если премьера окажется успешной. Сколько серий будет в будущем сезоне, представители компании пока не уточнили.