Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix объявил о закрытии научно-фантастического хоррор-сериала "Обитель зла" после первого сезона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сериал по мотивам одноименной игровой франшизы вышел в онлайн-кинотеатре 14 июля. Он получил низкие оценки на платформе рецензий Rotten Tomatoes и был прохладно встречен зрителями. При этом ранее СМИ утверждали, что Netflix все-таки разрабатывает второй сезон шоу, несмотря на провал.

"Обитель зла" - американский телесериал в жанре экшен-хоррора, основанный на серии видеоигр Resident Evil. Главные роли исполнили Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф, Паола Нуньес и другие актеры.