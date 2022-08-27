Невеста Роналду показала их выжившую четырехмесячную дочь

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду показала их выжившую после сложных родов четырехмесячную дочь. Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях фото девочки в милом летнем костюме, снятое во время семейного отдыха на море, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель 18 апреля 2022 года во второй раз стала матерью, свою дочь она назвала Белла Эсмеральда.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ждали близнецов, но нападающий "Манчестер Юнайтед" 18 апреля 2022 года сообщил в соцсетях о смерти одного из своих новорожденных детей. Девочку удалось спасти, а мальчик скончался. По словам футболиста, младенец не смог выжить, несмотря на усилия врачей, которым он очень благодарен. Спортсмен публично обращался к поклонникам и журналистам и просил проявить уважение к его семье, не задавая вопросов о трагедии.

Пара уже воспитывает общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в 2017 году. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который родился в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Джорджина Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу также, как и родных детей.