Киану Ривз случайно стал гостем на свадьбе в Великобритании

Канадский актер Киану Ривз случайно стал гостем на свадьбе двух незнакомцев. Кадры с торжества разлетелись по Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ривз заселился в один из отелей британского Нортгемптоншира. В город актер приехал на съемки фильма о "Формуле-1".

Одна пара, которая также жила в этом отеле, решила сыграть свадьбу. Киану проходил мимо как раз в тот момент, когда невеста говорила: "Да!"

Супруги в шутку пригласили актера на торжество, а он, в свою очередь, не стал отказываться. Молодожены и их друзья сделали несколько фотографий с Киану и погуляли с ним в местном заведении.

По словам собравшихся на торжество, Ривз вел себя очень дружелюбно и с удовольствием общался с друзьями и родственниками пары.