https://news.day.az/showbiz/1490541.html Пугачева рассказала, чем займется в России - ВИДЕО
Пугачева рассказала, чем займется в России - ВИДЕО
Вернувшаяся из Израиля певица Алла Пугачева 27 августа была замечена в центре Москвы во время шопинга. Корреспонденту "Известий" она рассказала, чем планирует заниматься в России, передает Day.Az.
"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", - сказала певица.
Артистка добавила, что в России находится не первый день. Кроме того, Пугачева утвердительно ответила на вопрос, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.
"У них ножки есть, здоровые. Да", - сказала она.
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