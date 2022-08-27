Пугачева рассказала, чем займется в России

Вернувшаяся из Израиля певица Алла Пугачева 27 августа была замечена в центре Москвы во время шопинга. Корреспонденту "Известий" она рассказала, чем планирует заниматься в России, передает Day.Az.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", - сказала певица.

Артистка добавила, что в России находится не первый день. Кроме того, Пугачева утвердительно ответила на вопрос, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.

"У них ножки есть, здоровые. Да", - сказала она.