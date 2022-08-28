Галкин дал концерт в Ирландии после приезда Пугачевой в Россию

Юморист и телеведущий Максим Галкин дал концерт в Ирландии, когда его супруга певица Алла Пугачева вернулась в Россию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!" - цитирует Галкина сайт Пятого канала.

Отмечается, что публике понравилось выступление артиста.