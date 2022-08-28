https://news.day.az/showbiz/1490575.html Галкин дал концерт в Ирландии после приезда Пугачевой в Россию - ВИДЕО
Галкин дал концерт в Ирландии после приезда Пугачевой в Россию - ВИДЕО
Юморист и телеведущий Максим Галкин дал концерт в Ирландии, когда его супруга певица Алла Пугачева вернулась в Россию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!" - цитирует Галкина сайт Пятого канала.
Отмечается, что публике понравилось выступление артиста.
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