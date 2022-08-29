Бритни Спирс рассказала о тайных отношениях во время опеки отца над ней

Певица Бритни Спирс призналась, что у нее был тайный роман во время того, как она находилась под опекой своего отца Джейми. Ее слова цитирует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я говорила со своим парнем, и он просто хотел уехать из страны вместе со мной", - вспоминает исполнительница. Также она рассказала, что вместе с бывшим возлюбленным пыталась подстроить свой побег, однако очень боялась гнева отца.

Спирс объяснила, что однажды раскрыла тайну о своих отношениях помощнику, когда они были за кулисами на одном из ее шоу в Лас-Вегасе. Тогда певица поделилась своими переживаниями, что из-за романа и попытки покинуть США отец "может где-нибудь запереть или причинить боль" поп-звезде. Имя бывшего бойфренда Спирс называть не стала.

Бритни Спирс находилась под опекой своего отца с 2008 по 2021 год. В этом году она вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари.