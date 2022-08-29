Ирина Шейк воссоединилась с Брэдли Купером

Супермодель Ирина Шейк опубликовала совместные фото с Брэдли Купером, сделанные на отдыхе. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фотографии супермодель позирует в бикини и прозрачной юбке, а рядом с ней - ее бывший возлюбленный Брэдли Купер. Пара вместе отправилась на отдых к океану. На других кадрах Ирина Шейк показала животный мир острова, в том числе поросят, акул и не только. Актер и модель покормили их на камеру.

В комментариях поклонники с радостью восприняли совместный отдых звезд и написали в комментариях: "Вы снова вместе?", "Вы действительно сошлись или только на отдыхе с дочерью", "Невероятная пара", "Шикарная фигура Ирины Шейк", "Потрясающая семья", "Выглядите превосходно".

Супермодель растит дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка - в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой. Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.