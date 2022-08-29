Студия Warner Bros. зарегистрировала права на мем с толстым Багзом Банни для использования этого образа в видеоиграх. Об этом сообщает Apptrigger, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Располневшего кролика зовут Большой Чунгус, он стал популярным мемом в 2022 году. Использовать его образ будут в играх, предположительно, в игре MultiVersus. В этом файтинге представлены персонажи, принадлежащие Warner Bros. До этого персонаж появлялся в мобильной игре под названием Looney Tunes: World of Mayhem, а создан был в 1941 году.