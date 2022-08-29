В США приостановили съемки сериала с Портман

Съемки сериала "Леди в озере" (Lady in the Lake) с актрисой Натали Портман в главной роли приостановили из-за угроз от местных жителей. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Балтиморе, США. К продюсерам проекта подошли несколько человек, которые заявили о том, что если съемки не прекратятся, они вернутся и "кого-нибудь застрелят". Местные жители также сделали оговорку, что если им заплатят, никто не пострадает. Речь шла о 50 тысячах долларов. Шоураннеры приняли решение приостановить съемочный процесс и найти новую локацию для работы, усилив при этом меры безопасности.

В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленников.

"Леди в озере" - детективный мини-сериал от Apple TV +, рассказывающий о домохозяйке, которая берется за расследование загадочного убийства. Главные роли в шоу исполнили Натали Портман и американская актриса Мозес Ингрэм, известная по проекту "Оби-Ван Кеноби".