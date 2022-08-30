Майкл Джексон хотел сыграть Морфея в экранизации "Песочного человека"
Английский писатель Нил Гейман рассказал, что американский певец Майкл Джексон хотел принять участие в экранизации серии комиксов "Песочный человек", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В 1996 году меня привезли в Warner bros., где тогдашний президент компании усадил меня и сообщил, что Майкл Джексон звонил им и спросил, можно ли сняться в роли Морфея в "Песочном человеке". В общем, интерес к экранизации был очень велик", - поделился Гейман.
Warner bros. планировала снять фильм по серии комиксов в конце 90-х. Однако Геймана не устраивало качество сценария проекта. Писатель лично поделился с прессой наработками текстов картины, чтобы та была снята с производства из-за критики.
Впоследствии права на экранизацию приобрел стриминговый сервис Netflix, премьера сериала состоялась в 2022 году.
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