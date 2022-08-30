Майкл Джексон хотел сыграть Морфея в экранизации "Песочного человека"

Английский писатель Нил Гейман рассказал, что американский певец Майкл Джексон хотел принять участие в экранизации серии комиксов "Песочный человек", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 1996 году меня привезли в Warner bros., где тогдашний президент компании усадил меня и сообщил, что Майкл Джексон звонил им и спросил, можно ли сняться в роли Морфея в "Песочном человеке". В общем, интерес к экранизации был очень велик", - поделился Гейман.

Warner bros. планировала снять фильм по серии комиксов в конце 90-х. Однако Геймана не устраивало качество сценария проекта. Писатель лично поделился с прессой наработками текстов картины, чтобы та была снята с производства из-за критики.

Впоследствии права на экранизацию приобрел стриминговый сервис Netflix, премьера сериала состоялась в 2022 году.