Мать Бритни Спирс публично ответила ей на обвинения

Мать Бритни Спирс Линн отреагировала на обвинения в том, что не пыталась помочь своей дочери. Об этом сообщает Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце августа Бритни Спирс выпустила 20-минутное аудиосообщение на YouTube, в котором откровенно рассказала о том, как проходили ее 13 лет под принудительной опекой своего отца. Спустя некоторое время певица приняла решение удалить публикацию.

"Пока происходил весь этот ужас, моя мама просто наблюдала за этим. Они все буквально пытались меня убить", - заявила Спирс.

Певица подчеркнула, что мать только содействовала отцу и не пыталась ей помочь. На обвинения сразу ответила мать певицы Линн Спирс.

"Бритни, я делала все, чтобы поддержать тебя, твои мечты и желания. Я старалась помочь тебе справиться со всеми трудностями. Я никогда от тебя не отворачивалась и никогда этого не сделаю!" - написала мать.