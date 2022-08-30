На Netflix подали в суд за клевету в сериале "Изобретая Анну" продюсера Шонды Раймса. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С иском обратилась бывшая журналистка Vanity Fair Рэйчел Уильямс. По ее словам, она была представлена в сериале как "неэтичная", "жадная", "снобистская", "трусливая" и "нечестная", что не соответствует действительности.

Как утверждает адвокат Уильямс Александр Руфус-Айзекс, после выхода сериала его клиентка столкнулась с резкой критикой в социальных сетях. Он утверждает, что продюсеры могли использовать вымышленное имя в шоу.

Сериал "Изобретая Анну" рассказывает о мошеннице Анне Сорокиной, которая выдавала себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви. Уильямс была ее подругой. Позднее у журналистки украли 62 тысяч долларов, о чем Рэйчел написала в статье для Vanity Fair и своей книге. В 2019 году Сорокину приговорили к тюремному заключению по обвинениям в покушении на крупную кражу и в мошенничестве. Через два года она была досрочно освобождена.