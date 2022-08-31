Певица Сиара выпустит косметику

Певица Сиара анонсировала выход собственной линии косметики под брендом OAM Skin. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В линию войдут средства, обогащенные витамином C.

"Вы спрашивали... И вот оно. Встречайте мой секретный соус. Годы работы", - написала певица в своем посте в Instagram с объявлением о запуске бренда. Сообщение проиллюстрировано фото Сиары без макияжа.

В линию вошли дерматологически протестированные продукты с комплексом Tri-C Pro-Peptide, который назван "удивительно эффективным, но в то же время мягким".

В продажу с 15 сентября поступят увлажняющее очищающее средство с витамином C, а также обогащенные тем же ингредиентом салфетки, сыворотка, средство для кожи под глазами и увлажняющий крем. Все продукты призваны придавать сияние коже.

Как заявила певица, средства универсальны.

"Я сделала их для женщин всех оттенков кожи и всех типов кожи, которые выполняют миссию быть лучше, подниматься на уровень выше, с уверенностью идти к тому, что они заслуживают, быть такими женщинами, какими предназначено судьбой", - заявила Сиара.