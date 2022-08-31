Рианна запустила линейку домашней одежды Savage x Fenty

Бренд Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне, будет выпускать одежду для дома и отдыха. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Марка расширила ассортимент джоггерами, худи, футболками, слипами, майками, шортами и леггинсами. В рекламной кампании модели продемонстрировали, что покупатели могут носить эти базовые вещи не только дома, но и на улице.

В съемках промо-линейки снимались Джордан Александр, известная по новому сериалу "Сплетница", и Дав Кэмерон - актриса из телесериала "Лив и Мэдди". Коллекция с размерным рядом от XXS до 4XL поступит в продажу 8 сентября. Цены на вещи будут варьироваться от $25 до $75.

"В основе Savage x Fenty лежит чувство сексуальности и уверенности в себе. Коллекция lounge дает все это с прохладным, непринужденным оттенком. Я хотела привнести комфорт и реалистичность в повседневные вещи, которые можно по-разному стилизовать и быть собой", - сказала Рианна.