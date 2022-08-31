https://news.day.az/showbiz/1491600.html Николас Кейдж сыграет в новом фильме
Николас Кейдж сыграет в новом фильме
Американский актер Николас Кейдж снимется в комедии компании A24 "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Детали проекта не уточняются. Режиссер картины - Кристоффер Боргли. Он также напишет сценарий. Продюсером выступит Ари Астер. Он известен по работе над хоррорами "Реинкарнация" и "Солнцестояние". Обе картины были номинированы на премию "Сатурн" как "Лучший фильм ужасов".
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