Николас Кейдж сыграет в новом фильме

Американский актер Николас Кейдж снимется в комедии компании A24 "Dream Scenario" ("Сценарий мечты"), сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Детали проекта не уточняются. Режиссер картины - Кристоффер Боргли. Он также напишет сценарий. Продюсером выступит Ари Астер. Он известен по работе над хоррорами "Реинкарнация" и "Солнцестояние". Обе картины были номинированы на премию "Сатурн" как "Лучший фильм ужасов".