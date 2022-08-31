Алек Болдуин впервые получил роль после трагедии на съемках

Голливудский актер Алек Болдуин появится в постановке бродвейской пьесы, получив свою первую роль после трагического инцидента на съемках картины "Ржавчина". Об этом 30 августа сообщил портал New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

СМИ уточняет, что актер сыграет главную роль в перезапуске спектакля "Искусство" Ясмины Резы, премьера которого планируется на весну 2023 года.

В постановке кроме Болдуина примут участие несколько звезд Бродвея, включая Джона Легуизамо и Тони Шалхуб. Ожидается, что над проектом также будет работать лауреат премии "Тони" Мэтью Уорчус.