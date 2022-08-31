Умер актер из «Друзей» Ричард Роат

Ушел из жизни американский актер Ричард Роат. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист скончался 5 августа на 90-м году жизни в Калифорнии. Причина смерти не уточняется.

Роат родился в 1933 году в Коннектикуте. Свой актерский путь он начинал с эпизодических ролей в сериалах. Его первым крупным проектом стало шоу "Доктор", в котором Ричард сыграл врача Джерри Чендлера. Среди других его работ - "Друзья", "Альф", "ФБР", "Блюз Хилл-стрит", "Династия", "Мелроуз Плейс", "Беглец", "Бегство Логана", "Саймон и Саймон", "Коломбо", "Даллас", "Остров фантазий", "Время не ждет", "Полицейская история", "Третья планета от Солнца" и другие. Всего актер снялся в более чем 130 фильмах и сериалах, а также сыграл в нескольких постановках на Бродвее.