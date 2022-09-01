Бен Аффлек нашел покупателя на свой особняк в рекордные сроки

Американский актер Бен Аффлек в рекордные сроки нашел покупателя на свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе. На поиск будущего владельца жилья у него ушло три недели. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Особняк находится в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс. Аффлек выставил недвижимость на продажу в начале августа и попросил за нее 29,9 миллиона долларов. Во вторник, 30 августа, актер принял предложение от покупателя. Его имя не сообщается.

По данным New York Post, Аффлек владел особняком с 2018 года, когда купил за 19 миллионов долларов. Дом занимает более 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри есть семь спален и девять ванных комнат, а на территории располагаются бассейн и дом для гостей с отдельными кухней и ванной.