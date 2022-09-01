Мультсериал «Харли Квинн» продлили на четвертый сезон

Анимационный сериал "Харли Квинн" официально продлен на 4 сезон. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали в руководстве стримингового сервиса, Сара Питерс, которая писала сценарий для шоу с первого сезона и выступает в качестве продюсера-консультанта, была повышена до исполнительного продюсера и возьмет на себя обязанности шоураннера.

Финал третьего сезона выйдет на канале HBO Max 15 сентября. Сезон, премьера которого состоялась 28 июля, является первым мультсериалом на HBO Max. Мультсериал дебютировал как оригинальное шоу для потокового сервиса DC Universe, который с тех пор был преобразован в сервис цифровых комиксов DC Universe Infinite.

В центре сюжета сериала - Харли Квинн, которая расстается со своим жестоким парнем Джокером и становится независимой злодейкой вместе с Ядовитым Плющом.