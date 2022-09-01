Звезды турецких сериалов Берк Октай и Йылдыз Чагры Атиксой объявили о свадьбе

39-летний турецкий актер Берк Октай ("Статус отношений: Запутано", "Запретный плод" женится на коллеге Йылдыз Чагры Атиксой ("Бесценное время", "Основание: Осман"). Они начали встречаться два года назад, но скрывали отношения. Об этом пишет Gazetevatan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атиксой вчера вечером провела в Измире ночь хны. Это древняя мусульманская традиция, когда девушка прощается со своей семьей.

Кадрами с вечера актерская пара поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Берк Октай сделал предложение Атиксой. Об этом он также рассказал в социальной сети. Берк Октай выложил фотографию, где они держатся за руки с подписью: "Состаримся вместе? - спросил я. - Да, - ответила она".

Пара обручилась на церемонии, состоявшейся в доме семьи Атиксой в Измире в феврале прошлого года. Свадьба назначена на 10 сентября.