Аврил Лавин получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Канадская певица Аврил Лавин удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Церемония закладки состоялась 31 августа. Артистка призналась, что сбылась ее мечта получить звезду. Она впервые посетила Лос-Анджелес и Голливуд в 16 лет. На торжество Лавин пришла в любимой толстовке, в которой сфотографировалась на Аллее, еще будучи подростком. Памятный кадр она тоже принесла с собой. "Никогда бы не подумала, что у меня будет звезда, я чувствую себя очень счастливой и благодарной за то, что могу до сих пор заниматься музыкой", - поделилась эмоциями Лавин.

На церемонию также пришел жених исполнительницы.