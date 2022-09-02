Лопес рассказала о речи Аффлека на свадьбе

Дженнифер Лопес поделилась подробностями со свадьбы с Беном Аффлеком и показала новые фотографии. Соответствующие комментарии и снимки появились на ее официальном сайте OnTheJLo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лопес рассказала, что в своей речи на свадьбе Аффлек использовал слова из фильма "Закон ночи" (2016), в котором он выступил в качестве режиссера. "Это рай. Прямо здесь. Мы сейчас в нем", - произнес Бен, растрогав Дженнифер.

По словам Дженнифер Лопес, свадьба прошла неидеально. Накануне торжества мать Бена Аффлека госпитализировали после падения с пирса, а у них самих случилось расстройство желудка. Кроме того, они переживали, что гроза, которую предвещал прогноз погоды, испортит церемонию. "Все было не так, как мы планировали, а гораздо лучше. Некоторые старые раны были залечены в тот день, и тяжесть прошлого наконец-то спала с наших плеч", - поделилась певица.

Лопес отметила, что в ночь перед свадьбой они с Аффлеком смеялись над тем, что женятся в своем возрасте. "Для нас это идеальное время. Ничто никогда не казалось мне более правильным, я знала, что мы, наконец, "успокоились". Мы находимся в том долгожданном периоде жизни. С благодарностью за все, за испытания и невзгоды. Та ночь действительно была раем..." - объяснила она.

"Двадцать лет между этими мечтами юности и взрослым миром любви и семьи, который мы приняли в тот день, принесли этому браку больше, чем кто-либо из нас когда-либо мог себе представить. Мы не только женились друг на друге, мы женили наших детей на новой семье", - добавила Лопес.