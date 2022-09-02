Владелец конкурса «Мисс Вселенная» пытается его продать

Голливудский импресарио и основатель агентства Endeavor Ари Эмануэль не может найти покупателя для конкурса "Мисс Вселенная" и отказывается снижать на него цену. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полгода назад Эмануэль выставил на продажу конкурс "Мисс Вселенная", оценив его в $20 млн. Однако за это время покупатель, по информации источников, так и не нашелся. Организация, в которую также входят "Мисс США" и "Мисс Подросток США", ежегодно несет убытки в размере $2 млн, а ее доход составляет от $7 млн до $9 млн.

Эмануэль пытается привлечь для покупки иностранных инвесторов из Азии и Южной Америки. По словам источника, цена может быть снижена, чтобы компания Endeavor могла избавиться от неприбыльного бизнеса. Однако Ари Эмануэль не любит терять деньги, поэтому стоимость сделки не будет снижена сильно, уточняет инсайдер.

Бизнесмен приобрел конкурс красоты у Дональда Трампа в 2015 году перед его президентской кампанией. Сумма сделки не разглашалась, но судя по финансовым отчетам из политической кампании Трампа, бизнес стоил от $5 до $25 млн.