У известной голливудской актрисы обнаружили рак

Голливудская актриса Джейн Фонда сообщила поклонникам, что у нее обнаружили неходжкинскую лимфому и она начала курс химиотерапии, сообщает Daily Mail.

Звезда в видеообращении в соцсетях рассказала, что это "хорошо поддающийся лечению рак" и что 80% людей выживают, так что ей "очень повезло", потому что у нее есть медицинская страховка и возможность обратиться к лучшим врачам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса подчеркнула, что рак является своеобразным "учителем" для нее, так как он преподносит ей важные уроки, в частности необходимость солидарности и поддержки в борьбе с этим заболеванием.

До этого у 84-летней Фонды уже диагностировали рак груди и кожи, она винила в болезни свое пристрастие к загару.

Ранее H&M объявил о запуске бюджетной спортивной линейки Move, лицом которой стала Джейн Фонда.

В рекламной кампании актриса, которая 40 лет назад произвела революцию в фитнесе, выпустив серию фильмов "Тренировка Джейн Фонды", воссоздает некоторые из своих фирменных движений и танцует вместе с Бейонсе.