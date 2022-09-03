Ирина Шейк и Брэдли Купер хотят еще одного ребенка

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер задумались еще об одном ребенке. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом месяца Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях несколько фотографий с отдыха на Багамах, куда отправилась вместе со своим бывшим возлюбленным Брэдли Купером. По данным Page Six, супермодель и актер проводят отпуск вместе, поскольку хотят возобновить отношения и снова стать родителями.

"Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. У них обоих еще ни с кем не было серьезных отношений, и они оба мечтают завести еще одного ребенка", - рассказал инсайдер.

Об отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно весной 2015 года. Спустя два года после начала романа, 21 марта 2017 года, у супермодели и актера родилась дочь, которую они назвали Леей. Пара обручилась и, судя по сообщениям инсайдеров, собиралась пожениться. Однако весной 2019-го они расстались.

После расставания Ирину Шейк подозревали в отношениях с Канье Уэстом, а Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой. В июле появилась информация о том, что актер встречается с помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин.