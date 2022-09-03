"В Баку шикарная погода, прекрасное Каспийское море, но, несмотря на жару, вода почему-то оказалась очень холодной. И тем не менее мы с утра искупались, нам очень понравилось. Интересно, что когда зашли по пояс в воду - внизу очень холодно, а выше жарко (смеется). Спасибо всем за гостеприимство, надеемся вновь выступить в Баку с концертной программой", - поделился впечатлениями музыкант легендарной группы Secret Service Йохан Бекер перед концертом Sea Breeze Disco Night, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Музыкантам австрийской группы Joy также понравились Каспий и доброжелательность азербайджанцев: "Во время паспортного контроля на таможне нас приветствовали на чистом немецком языке, что было очень приятно. К сожалению, не удалось погулять по городу, но надеемся, что в следующий раз предоставится возможность насладиться вашей прекрасной столицей".

Отметим, что вчера впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort в пригороде Баку, прошел грандиозный open-air фестиваль Sea Breeze Disco Night с участием европейских звёзд 80-х. Со своими хитами выступили Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque. Ведущими вечера были Турал Асадов и Лейла Гулиева. Диджей-сет - Dj Nejtrino и Dj Tim.