Впервые в Баку прошел грандиозный Sea Breeze Disco Night со звёздами 80-х

Впервые в Азербайджане, на потрясающем морском курорте Sea Breeze Resort пригорода Баку прошел грандиозный open-air фестиваль с участием европейских звёзд 80-х - Sea Breeze Disco Night, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В период повсеместного распространения видеомагнитофонов и расцвета видеокультуры в музыке и кино множество молодых артистов становилось кумирами молодежи в конце ХХ столетия. 1980-е были поистине революционным десятилетием - во всем, что касается моды, музыки, кино и т. д. Эта эпоха познакомила нас с новыми музыкальными стилями и талантливыми поп-исполнителями, которые до сих пор популярны. Прошло около сорока лет, но их песни до сих пор любят миллионы поклонников во всем мире, эти звезды всегда молоды душой, даря яркие эмоции и по-прежнему активно участвуя в современном шоу-бизнесе.



В этот вечер на Sea Breeze Disco Night выступили Thomas Anders, Joy, Secret Service, Pupo, Boney M, Arabesque - поистине легенды диско! Танцы под открытым небом, любимая музыка, море веселья и всё это на живописном берегу Каспия. Прозвучали самые яркие хиты, под которые активно танцевала и подпевала молодежь, а более старшее поколение предавалось ностальгическим воспоминаниям, стараясь вновь "размять кости и тряхнуть стариной" под любимые мотивы. Ведущими вечера были Рахиб Азери, Лейла Гулиева, Турал Асадов и Илаха Шихлинская. Настоящий праздник, полный драйва и энергетики со звёздами 80-х, завершившийся красочным салютом, точно останется в памяти на всю жизнь!