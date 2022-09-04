25 млн человек посмотрели премьеру сериала по "Властелину колец"

Первый эпизод сериала "Властелин колец: Кольца власти" в первые сутки посмотрели 25 млн человек, сообщает стриминговый сервис Prime Video, принадлежащий Amazon, в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Двадцать пять миллионов зрителей по всему миру за первые 24 часа. Спасибо за то, что сделали "Кольца власти" самой просматриваемой премьерой сериала на Prime Video", - говорится в сообщении сервиса.

Сериал по "Властелину колец" вышел 2 сентября. На сервисе Amazon Prime Video появились первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольца власти" - приквела "Хоббита" и "Властелина колец" Джона Р. Р. Толкина.