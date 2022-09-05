Дима Билан стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

Российский поп-певец Дима Билан заявил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Об этом он сообщил на полях II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал Билан, он является другом Московского зоопарка.

По его словам, он находился в зоопарке во время родов тигрицы. В тот момент ему предложили стать ее опекуном.

"Конечно, я с большим удовольствием это сделал, тем более, узнав, что у нее проблемы со зрением, она родилась с катарактой, видела только силуэты", - сказал певец.