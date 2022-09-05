Брендан Фрейзер расплакался после премьеры фильма «Кит» в Венеции
Depozit faizini öncədən al!

Актер Брендан Фрейзер расплакался во время бурных оваций на Венецианском кинофестивале после премьеры драмы Даррена Аронофски "Кит". Об этом сообщает издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картине, в которой Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, аплодировали в течение шести минут. Фрейзер не сдерживал эмоций и обнимал режиссера.

Герой Фрейзера пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью в исполнении молодой актрисы Сэди Синк ("Очень странные дела").

Во время съемок Фрейзеру приходилось носить специальный костюм с варьирующимся весом, процесс грима перед съемками занимал до шести часов. По словам Фрейзера, после ношения тяжелого костюма он обнаружил у себя мышцы, о которых и не подозревал.

"Кит" выйдет в прокат 9 декабря 2022 года.