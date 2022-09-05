Звездная вечеринка в Малибу завершилась массовым бегством

Звездная вечеринка в Малибу, где среди гостей присутствовали Том Хэнкс и Мел Гибсон, завершилась массовым бегством и давкой после того, как один из подростков заявил, что у него есть пистолет.



Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео попал момент, как люди в панике штурмуют выходы. По сообщениям СМИ, на самом деле стрельбы не было, и полицейские, прибывшее на место, не обнаружили никакой угрозы.