https://news.day.az/showbiz/1492839.html Звездная вечеринка в Малибу завершилась массовым бегством - ВИДЕО
Звездная вечеринка в Малибу, где среди гостей присутствовали Том Хэнкс и Мел Гибсон, завершилась массовым бегством и давкой после того, как один из подростков заявил, что у него есть пистолет.
Звездная вечеринка в Малибу завершилась массовым бегством - ВИДЕО
Звездная вечеринка в Малибу, где среди гостей присутствовали Том Хэнкс и Мел Гибсон, завершилась массовым бегством и давкой после того, как один из подростков заявил, что у него есть пистолет.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео попал момент, как люди в панике штурмуют выходы. По сообщениям СМИ, на самом деле стрельбы не было, и полицейские, прибывшее на место, не обнаружили никакой угрозы.
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